KIG szacuje spadek eksportu na 4,1% r/r w czerwcu, oczekuje 4,5% spadku w 2020

Eksport zmniejszył się o 4,1% r/r do 17,39 mld euro w czerwcu 2020 r. (wzrost o 10,8% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2020 r. eksport spadnie o 4,5% r/r do 220,1 mld euro, zaś na 2021 r. prognozuje wzrost o 8,2% do 238,2 mld euro. Lipiec chwilowo przyniesie ponowny głębszy regres (-17,1%), a sierpień jego wyraźne ograniczenie (do -3,6%), wynik wrześniowy eksportu być może będzie bardzo zbliżony do ubiegłorocznego.