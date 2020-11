Kluczem do dalszych losów PLN może być sytuacja na EUR/USD

Inwestorzy uznali, że szczepionka przeciw COVID-19 pojawi się w przyszłym roku, a tym samym świat wróci do normalności i w 2022 r. spółki z ,,nudnych" i tradycyjnych branż wrócą do zyskowności. Podczas euforii sprzed kilku dni nie było istotne, czy szczepionka pojawi się w II kw. czy w III kw. 2021 r. Dla spekulantów nie było też ważne, jaki czas jest potrzebny do zaszczepienia wystarczającej części populacji by de facto zakończyć epidemię. Inwestorzy założyli, że skoro już jest szczepionka i w końcu zaczną się szczepienia, to los pandemii jest przesądzony - wygaśnie, a to, w którym kwartale przyszłego roku się to stanie, nie jest istotne. Nie sposób odmówić logiki takiemu rozumowaniu w sytuacji ,,zerowych" stóp procentowych. Aktywa bez ryzyka nie przynoszą realnych, dodatnich stóp zwrotu, można więc relatywnie więcej kapitału zaangażować w ryzykowne instrumenty i czekać.