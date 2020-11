KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Canal+, publikacja dokumentu dzisiaj

"Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe Canal+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp . z o.o., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC. TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów " - czytamy w komunikacie.

Groupe Canal+ posiada obecnie ok. 51%, TVN Media ok. 32%, a Liberty Global ok. 17% kapitału zakładowego spółki.