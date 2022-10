Kolejna deklaracja Sasina. Chodzi o cenę węgla

- Węgiel importowany jest węglem drogim. On nawet bez żadnych marż kosztuje 2,5-2,6 tys. zł. Potem kiedy są doliczane marże przez składy węglowe, to ta cena rośnie bardzo wysoko. Nawet gdyby założyć, że samorządy będą ten węgiel sprzedawały bez żadnej marży, doliczając tylko koszty transportu, to i tak jest około 3 tys. zł - powiedział w czwartek wicepremier Jacek Sasin.