Komornik w Ursusie wszczął kolejną egzekucję. Tym razem na ponad 11 mln zł

Prawie tydzień temu do Ursusa wpłynęło pismo od komornika, który z wniosku Banku Millennium ma do ściągnięcia blisko 9,5 mln zł . Teraz przyszło kolejne pismo, w związku z zaległościami wobec tego samego banku, ale na kwotę 11,5 mln zł.

Co na to Ursus? Broni się. Zarząd zapowiada, że po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego podejmie stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć komorniczych.