Komputronik chce wynająć około 12 tys. m2 powierzchni magazynowej

Komputronik intensywnie poszukuje ok. 12 tys. m2 powierzchni magazynowej w okolicach Poznania, podała spółka. Do tej pory Komputronik korzystał z ok. 30 tys. m2 powierzchni.