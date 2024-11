Koniec Trump Trade? Przyszły prezydent trzęsie tylko jedną giełdą

Powiało chłodem. Koniec Trump Trade?

Dziś nasz rodzimy rynek zareagował na serię wyników spółek, które w większości okazały się pozytywnym zaskoczeniem. BNP Paribas Polska pokazał rekordowe wyniki na poziomie wyniku odsetkowego oraz wyniku operacyjnego, wpasowując się tym samym w tendencję całego sektora. Polskie banki pokazują za 3Q solidne dynamiki przychodów nawet mimo wysokiej bazy - wskazuje analityk.

Gwiazdą sesji na GPW było Dino Polska , które pokazało wzrost wyniku operacyjnego za 3Q24 w ujęciu r/r oraz q/q tym samym przerywając serię spadkową trwającą od 3 kwartałów. Wzrost wyniku operacyjnego wciąż pozostaje na niewielkim poziomie w ujęciu r/r (+1,6 proc.), natomiast dla inwestorów po słabym drugim kwartale jest to sygnał, że Dino Polska potrafi poprawiać swoje wyniki nawet mimo ciężkiego otoczenia rynkowego.

Polski rynek sklepów spożywczych dalej mierzy się ze spadkiem cen, co wpływa na spadającą marżę operacyjną spółki. Spadek ten pozostaje jednak niższy od oczekiwań rynkowych, co sprawiło, że Dino zyskało na dzisiejszej sesji ponad 14 proc..

Za oceanem wciąż "efekt Trumpa"

Za oceanem wzrosty kontynuuje Tesla, która zyskała dziś już ponad 7 proc. - wylicza ekspert XTB. Spółka rośnie na fali wyników wyborczych, co może być nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę niechęć Trumpa do sektora samochodów elektrycznych. Rynek wydaje się jednak przywiązywać dużo większą wagę do zaangażowania politycznego Elona Muska, który w trakcie kampanii aktywnie wspierał kandydata Republikanów.