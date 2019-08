Konsorcjum z Budimeksem pracuje nad ograniczeniem emisji ze spalania węgla

Nieefektywne spalanie paliw w kotłach powoduje zwiększoną emisję szkodliwych produktów do atmosfery, takich jak: tlenki węgla, azotu, siarki, metale ciężkie i pyły. Wprowadzenie technologii SeNeX pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń, podano.

Parlament Europejski i Rada Europy, 25 listopada 2015 r. wydały Dyrektywę 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania m.in. węgla kamiennego w średnich obiektach energetycznego spalania (Medium Combustion Plant - MCP). Nowe standardy emisji z MCP o mocy do 50 MW mają być spełniane od 01 stycznia 2025 r. Niespełnienie limitów emisyjnych skutkować będzie co najmniej karami finansowymi lub nakazem odstawienia kotła grzewczego. Efektem może być ograniczenie zdolności produkcyjnych zakładów, ze wszystkimi tego konsekwencjami, czytamy dalej.