Kościński: Mamy szansę na szybsze wyjście z recesji niż UE i nowe inwestycje

"Pandemia tworzy ogromne szansy dla Polski na przyszłość. Popyt odradza się, zaś za 2-3 lata po ustaniu pandemii konkurencyjność cenowa znowu się zacznie się liczyć - więc bardzo szybko musimy wykorzystać tę sytuację. Myślę, że polska gospodarka jest w bardzo dobrym miejscu, by zachęcić inwestorów do inwestowania w Polsce" - powiedział minister podczas panelu "Protekcjonizm, patriotyzm, rynek" w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"My będziemy pierwsi w odbiciu gospodarczym i będziemy mogli przyciągnąć inwestycje dla Polski - to są dla nas ogromne szanse. Możemy przyciągnąć produkcję do Polski, gdy w tym czasie inne kraje europejskie będą borykać się ze stagnacją i wysokim bezrobociem" - podkreślił.