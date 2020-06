Kościński: PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%

"PKB skurczy się w tym roku poniżej 5%. To źle, bo przez ostatnie 30 lat mieliśmy nieustannie wzrost gospodarczy. Ale na tle wszystkich innych krajów Polska to jest jedyny kraj, który będzie miał recesję poniżej 5%, inne kraje [ będę miały] dużo wyższą" - powiedział Kościński w wywiadzie dla wp.pl.

Zaznaczył, że w ostatnich miesiącach zanotowano ubytek przychodów podatkowych (w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. były niższe o ok. 8,7 mld zł r/r), przy jednoczesnym wzroście wydatków na wsparcie przedsiębiorstw w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej.

"Dużo przychodów, których spodziewaliśmy się z podatków, nie otrzymaliśmy, jak również wydaliśmy sporo pieniędzy. Ale mieliśmy szczęście, że na początku roku finanse były w dobrej kondycji, również w ostatnich pięciu latach deficyt finansów był mocno skurczony, obniżyliśmy go o ponad 8% do poziomu 43,6%, co jest bardzo dobrym wynikiem również na tle krajów UE, gdzie średnia jest [na poziomie] około 77-78%" - powiedział Kościński.