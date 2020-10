Koszyk Roku 2020: 48% największych e-sklepów oferuje zakupy przez aplikacje

"Z pierwszych analiz wynika, że liderami, jeśli chodzi o aplikacje spełniające powyższe kryteria, są branże modowa i elektroniczna. Istnieje też grupa sklepów, które co prawda nie umożliwiają dokonania zakupu przez aplikację, ale oferują za ich pośrednictwem programy lojalnościowe, wyszukanie najbliższych sklepów stacjonarnych czy przechowywanie paragonów. Przykładem takiego rozwiązania jest aplikacja sklepu Apart. Niektóre sklepy, np. Vitkac, jako marki premium oferują klientom aplikacje wyłącznie na system iOS. Pokazuje to, że sklepy coraz bardziej świadomie podchodzą do dobierania odpowiednich rozwiązań do potrzeb swoich grup docelowych, analizując dane o ruchu" - podkreśliła senior business design consultant z Edisondy Agnieszka Księżyk.