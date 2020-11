Kotłowski z NBP: Konsumpcja tą częścią gospodar., która odbuduje się najszybciej

"Konsumpcja prywatna jest tą częścią gospodarki, która odbuduje się najszybciej, straty są niewielkie, nie wzrosło długookresowe bezrobocie, jest ogólnie ten wzrost umiarkowany. W przyszłym roku lub pod koniec przyszłego roku wrócimy do poziomów sprzed kryzysu w przypadku konsumpcji" - powiedział Kotłowski podczas prezentacji projekcji NBP.

Ryzykiem jest wysoka niepewność i utrzymywanie się wysokiej stopy oszczędności, co jest związane z pandemią.

"Pozostaje pytanie o zmianę zachowań konsumentów - wskazują na to ekonomiści. Czy tak duże wydatki sprzed pandemii będą ponoszone na dobra kupowane przed kryzysem. Niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że dokonujemy innego rodzaju zakupów - np. dóbr zamiast usług" - powiedział dyrektor.

Dodał, że pytaniem pozostaje czy wszystkie branże przetrwają w takim kształcie, w jakim były przed kryzysem i czy wzorce konsumentów pozostaną takie same.

Podkreślił, że skala spadku inwestycji jest mniejsza niż w globalnym kryzysie finansowym w 2008-2009, ale jest on bardziej powszechny, a szok jest bardziej symetryczny, dotykając krajową i zagraniczną gospodarkę.

"To, co ważne, to 50% firm nie jest w stanie powiedzieć, jaka jest perspektywa odbudowy aktywności inwestycyjnej" - powiedział Kotłowski.