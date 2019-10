finanse 48 minut temu

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

Rynek finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości w Europie rozwija się stabilnie, pomimo czynników, które mogą być źródłem niepokojów, jak napięcia handlowe czy Brexit, wynika z raportu KPMG International pt. "Property Lending Barometer 2019. A survey of banks on the prospects for real estate sector lending in Europe". Według KPMG, także w Polsce banki są otwarte na finansowanie nieruchomości, przy czym najmniej chętnie patrzą na nieruchomości handlowe.