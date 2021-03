Krach na akcjach CD Projektu. Tak źle nie było od dwóch lat

mikeus 56 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

akcje CD Projekt Red zostały napompowane przed debiutem Cyberpunka, sprzedane "ulicy", jakie to nie są super akcje, jaka to nie jest złota spółka, a później obstawienie spadków, informacje na rynku, jak to nie jest fatalnie, i zarobienie na spadkach... Co w tym dziwnego?