Krajowe dane i Fed będą kluczowe dla złotego

Od piątku złoty systematycznie umacnia się do koszyka walut. Z jednej strony sprzyja temu poprawa nastrojów na rynkach globalnych i związany z tym wzrost apetytu na ryzyko. Z drugiej, kontynuacja ruchu wzrostowego na EUR/USD. Ostatnim elementem są wyższe od prognoz odczyty inflacji bazowej w Polsce i danych o dynamice płac.

Dzisiejsze posiedzenie nie przyniesie zmiany stóp procentowych w USA. Ich podwyżka oczekiwana jest dopiero w III kwartale roku. Należy natomiast oczekiwać, że lekko zostaną obniżone prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji dla USA, a także w dół skorygowana zostanie ścieżka przyszłych zmian stóp procentowych. To byłyby sygnały, które mogłyby dolarowi zaszkodzić, wzmacniając jednocześnie waluty emerging markets.

W oczekiwaniu na Fed złoty może lekko się umocnić. Szczególnie, gdyby dzisiejsze dane makro z Polski, wzorem tych ostatnich, ponownie zaskoczyły in plus. Zwłaszcza dane o produkcji przemysłowej. GUS opublikuje je o godzinie 10:00. Rynek prognozuje, że w lutym roczna dynamika produkcji wyhamowała do 4,8% z 6,1% przed miesiącem.