KRD: 38% Polaków nie wie, czy zapewnia należytą ochronę swym danym osobowym

"W ostatnim czasie zgłosił się do nas klient, który kilka dni wcześniej odebrał telefon, jak mu się wydawało, od pracownika Sanepidu. W trakcie rozmowy, która rzekomo miała zweryfikować, czy dana osoba kwalifikuje się do odbycia kwarantanny, nasz klient podał, m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodów tożsamości oraz adres do korespondencji. Na zakończenie usłyszał, że w ciągu trzech dni roboczych pojawi się u niego pogotowie ratunkowe, żeby potwierdzić badania telefoniczne. Do tego czasu miał nie opuszczać domu. Po upływie wyznaczonego czasu, gdy nikt nie przyjechał, klient sam zadzwonił do Sanepidu, gdzie dowiedział się, że instytucja nie podejmowała wobec niego żadnych działań. To oznaczało, że został oszukany" - powiedział menedżer zespołu doradców serwisu ChronPESEL.pl Adrian Figurniak, cytowany w materiale.