transport 53 minuty temu

KRD: Zadłużenie rynku dzierżawy pojazdów wzrosło do ok. 49 mln zł

Zadłużenie firm wynajmujących samochody oraz maszyny i urządzenia w ciągu trzech lat wzrosło prawie trzykrotnie, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). W 2016 r. wynosiło nieco ponad 18 mln zł, dziś to już niemal 49 mln zł. Kwota ta rozkłada się na 1223 firm - tylu dłużników z branży wynajmu jest wpisanych do KRD. Przedsiębiorstwa mają przy tym do odzyskania 115 mln zł długów od kontrahentów.