KRD: Zaległości wobec firm leasingowych wynoszą ok. 405 mln zł

"Z perspektywy współpracy z firmami leasingowymi widzimy, jak ważne jest 'odblokowanie' dłużnika i pomoc w spłacie. Ostatecznym rozwiązaniem, gdy nie ma szans na spłatę rat, jest odebranie leasingowanego auta czy urządzenia. Z tego względu windykacja firm, które zalegają ze spłatą rat, znacząco różni się od odzyskiwania należności z faktur. W przeciwieństwie do 'wirtualnych' pieniędzy na fakturze mamy tu realny przedmiot leasingu: samochód, sprzęt budowlany, maszynę produkcyjną czy serwer, z których przedsiębiorca korzysta na co dzień. Bez nich jego biznes mocno się zachwieje lub wręcz uniemożliwi prowadzenie działalności" - wyjaśnił prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w komunikacie.

Do sukcesu branży leasingowej najbardziej przyczyniła się kategoria aut osobowych i dostawczych do 3,5 t. W minionym roku wartość sfinansowanych umów w tym segmencie wyniosła prawie 40 mld zł, czyli o ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Odbija się to w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. To właśnie firmy transportowe, które dysponują nie tylko TIR-ami, ale także samochodami dostawczymi, mają największe zaległości wobec leasingodawców. Są im winne 112,4 mln zł. Kolejny największy dłużnik to handel, który ma do oddania 90,5 mln zł - w tym przypadku źródłem problemów jest rozbudowana flota samochodowa. Mniejszym dłużnikiem jest przemysł przetwórczy z kwotą 52,1 mln zł, a także budownictwo z 30 mln zł zobowiązań, podano również.