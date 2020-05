Krka miała 85,64 mln euro zysku netto, 162,04 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.

"Do końca kwartału ustał zwiększony popyt, a do końca roku spodziewamy się powrotu przychodów ze sprzedaży do planowanych wielkości. Nie odczuliśmy znaczących negatywnych skutków wybuchu pandemii koronawirusa na naszą działalność. Niepewność na światowych rynkach finansowych, a w szczególności krach cen ropy naftowej, miała negatywny wpływ na wartość rubla rosyjskiego i niektórych innych walut, co przełożyło się na ujemny wynik finansowy" - czytamy także w materiale.