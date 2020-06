Kross uruchomił program wynajmu długoterminowego dla firm

"Nasz program skierowany jest do właścicieli firm, którzy chcą, aby ich pracownicy w sprawny, zdrowy i przede wszystkim bezpieczny sposób docierali do miejsca pracy. To doskonałe połączenie aktywności fizycznej i oszczędności czasu, bowiem w mieście droga door to door, często zajmuje tyle samo czasu co dojazd samochodem i poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego" - powiedział prezes Kross Rental Tomasz Kurzątowski, cytowany w komunikacie.