Kruk nie spodziewa się negatywnych zdarzeń jednorazowych w II poł. roku

"To było dla nas bardzo duże zaskoczenie i pierwsza taka sytuacja w historii Kruka. Pod presją regulatora musimy się dostosować. Wydaje nam się, że jest to jednorazowa sytuacja. Zrobiliśmy odpis - to jest 19 mln zł plus dodatkowe 4 mln zł, co daje 23 mln zł rezerwy, która uderzyła w wynik" - powiedział Zasępa.