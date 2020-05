Kruk planuje przedstawić rekomendację ws. podziału zysku w sierpniu

"Nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do rekomendacji zarządu o podziale zysku. Świadomie zwlekamy z tą decyzją. Będziemy chcieli dać tę rekomendację akcjonariuszom prawdopodobnie dopiero w sierpniu - po to, żeby mieć jeszcze więcej czasu, by zaobserwować sytuację w Kruku, aby w pełni uzbrojeni o dodatkowe informację na temat spłat w kolejnych okresach zarekomendować akcjonariuszom najwłaściwszą decyzję" - powiedział Zasępa podczas wideokonferencji.