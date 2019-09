Kruk spodziewa się większej podaży portfeli ze strony banków w Polsce w II półr.

"To, co nas zaskoczyło w I połowie roku, to niższa podaż portfeli ze strony banków [w Polsce]. Mamy nadzieję, że wyższą podaż zobaczymy w II połowie roku. Banki częściowo wstrzymują aukcje, bo są zaskoczone niskim rynkowym poziomem cen, ale powoli to się zmienia. W I półroczu jedynie niecałe 120 mln zł zainwestowaliśmy w Polsce i to w dużej części nie były portfele bankowe. Cieszy nas to, że kupujemy na dobrych zwrotach" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.