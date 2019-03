KSSE przyciągnęło 13 inwestycji wartych łącznie ok. 1,1 mld zł w I kwartale

Najwięcej w KSSE zainwestuje Koreańska firma Foosung Poland w Kędzierzynie-Koźlu 368 mln zł i do końca 2020 r. zatrudni co najmniej 80 pracowników. Inwestor, z branży chemicznej, wybuduje zakład produkcyjno-usługowy nieorganicznych związków fluorowych wykorzystywanych jako komponent do produkcji baterii akumulatorowych, podano również.

Cobex Polska, firma z niemieckim kapitałem, działająca w branży elektrycznej zainwestuje 175 mln zł i rozbuduje zakład w Raciborzu i wdroży do produkcji nowe produkty: elektrody węglowe grafityzowane o dużych średnicach, katody grafityzowane oraz katody "Ready to Use". Firma zatrudni co najmniej 24 pracowników, utrzyma zatrudnienie na poziomie blisko 320 osób.Podium zamyka niemiecki inwestor z branży motoryzacyjnej - Kirchhoff Polska inwestując 172 mln zł i zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników i utrzyma 666 dotychczasowych stanowisk pracy. Firma rozbuduje w Gliwicach hale oraz zakupi zautomatyzowane wyposażenie, aby zwiększyć moce produkcyjne w zakresie stalowych elementów do samochodów produkowanych z wykorzystaniem technologii tłoczenia i technologii zgrzewania, takich jak ramy silnika, progi do samochodów, belki poprzeczne pod tylne kanapy i inne elementy struktury podwozia, zderzaki przednie, elementy chroniące pieszych przed dostaniem się pod samochód wraz z pozostałymi elementami karoserii

nadwozia odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pasażerów