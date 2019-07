Kurs funta mocno w dół. Winny brexit i brytyjscy politycy

Jak czytamy w portalu next.gazeta.pl, kurs funta jest obecnie najsłabszy od ponad 2 lat, a konkretniej od 11 kwietnia 2017 roku. We wtorek notowania zakończyły się na poziomie 1,24 dolara.

Niewiele lepiej jest w stosunku do euro czy złotego. Tu kurs jest najniższy od odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Polacy za brytyjską walutę muszą zapłacić 4,71 zł, co z pewnością nie cieszy tych, którzy wysyłają pieniądze z Wysp do rodziny w Polsce.