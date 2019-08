Kurs walut. Złoty słaby, kurs franka zbliża się do 4 zł

forex 33 minuty temu

Złoty słaby, kurs franka zbliża się do 4 zł

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Inwestorzy odwracają się od walut uznawanych za ryzykowne, co skutkuje przeceną złotego. Zyskują za to ,,bezpieczne przystanie", takie jak frank, przez co kurs CHF/PLN osiągnął poziom najwyższy od wiosny 2017 r. Uczestnicy rynku walutowego obawiają się nasilenia globalnego spowolnienia gospodarczego. Najnowsze decyzje banków centralnych w Azji i Nowej Zelandii utwierdzają ich w przekonaniu, że ryzyko realizacji takiego scenariusza jest realne.

