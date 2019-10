Kurs złotego wzrósł do poziomu lokalnych maksimów z września

Kurs indeksu złotego wzrósł do poziomu lokalnych maksimów z września. Dalsze zwyżki mogłyby więc przenieść USD/PLN znacznie poniżej 3,9, a EUR/PLN poniżej 4,3. Byłby to już wyraźny sygnał, że zagrożenie przebicia 4 złotych przez dolara i jednoczesnego 4,4 złotego przez euro oddaliło się na dłuższy czas. Na początku przyszłego tygodnia rynek będzie jednak czekał najpierw na relatywnie precyzyjne dane sondażowe, a następnie na ostateczne dane z komisji wyborczych. Można wtedy oczekiwać znacznej nerwowości na PLN i ruchów, które wyznaczą kierunek notowań na najbliższe tygodnie.

Duże zmiany notowań stale obserwujemy na parze GBP/PLN, a jest to spowodowane nerwowością inwestorów na głównych parach do funta, głównie GBP/USD. Ostatnie spięcia Borisa Johnsona z Unią Europejską oraz jego krajowa aktywność mogą prowadzić do wniosku, że brytyjski premier prowadzi już kampanię wyborczą. Jego działania dotyczące Brexitu zostały de facto zablokowane, a jego własny parlament odebrał mu nawet pozorną siłę negocjacyjną. Straszenie UE twardym Brexitem w sytuacji, gdy prawnie Boris Johnson nie może go wprowadzić, nie może być istotną kartą przetargową. Analitycy zwracają uwagę, że działania torysa mają na celu budowę wizerunku twardego, dumnego brexitowego gracza przed zbliżającymi się przedterminowymi wyborami. Na razie sondaże są pomyślne dla Partii Konserwatywnej. Warto przypomnieć, że już dwa razy w swojej najnowszej historii popełniła ona opłakane w skutkach błędy, licząc na przełożenie się wyników sondażowych na faktyczne wybory Brytyjczyków.