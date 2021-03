Kursy walut. Złoty słabszy od bezpośredniej konkurencji

Dobre dane PMI nie zdołały umocnić na dłużej euro w stosunku do dolara, pomimo rewizji w górę indeksu usługowego za luty do 45,7 pkt z 44,7 we wstępnym odczycie. W USA, niski odczyt zmiany zatrudnia wg szacunków ADP (117 tys. nowych miejsc pracy za luty vs. 195 tys. poprzednio i 177 tys. oczekiwanych przez rynek) sugeruje potrzebę dalszego wsparcia monetarnego i fiskalnego w USA.