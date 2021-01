KZN dysponuje 500 ha gruntów pod budowę mieszkań

W grudniu ub.r. KZN informował, że planuje utworzenie w I poł. 2021 r. ok. 4-5 regionalnych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM).

Wdrażany obecnie pakiet mieszkaniowy, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MPRiT), zakłada m.in. wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM) - obecne TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM, powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - o wartości 1,5 mld zł - jako wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19.