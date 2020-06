L'Oreal zwiększy poziom recyklingu wody w zakładzie w Polsce do 75% w br.

"W tej chwili odzyskujemy 46% wody z odpadów, natomiast do końca roku przy zaplanowanych inwestycjach będzie to aż 75%, czyli 8 tys. m3 wody miesięcznie" - powiedziała Iwanienko podczas telekonferencji.

Wskazała też, że jednym z projektów, nad którymi pracuje spółka jest gromadzenie wody deszczowej na terenie fabryki.

L'Oreal w Polsce zmniejszył dotychczas emisję CO2 w fabryce o 38% przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220% i w centrum dystrybucyjnym o 87%.

Grupa prowadzi też projekty mające na celu redukcję odpadów zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Gdzie tylko jest to możliwe, wykorzystywane są opakowania zwrotne (np. opakowania do surowców czy opakowania zbiorcze dla opakowań jednostokowych). Odpady są segregowane w miejscu ich wytwarzania przez odpowiednio przeszkolonych pracowników i od 2001 roku nie trafiają na wysypiska.

W L'Oréal Warsaw Plant w Polsce zainaugurowano projekt Bioróżnorodność, w ramach którego zinwentaryzowano gatunki roślin i zwierząt występujących na terenie zakładu oraz opracowano strategię utrzymania, jak również zwiększenia bogactwa gatunkowego w strefach, które mają do tego potencjał.

"Od 2013 r. zrównoważony rozwój jest elementem strategii biznesowej L'Oreal, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. W tym roku rozliczymy się z celów programu 'Sharing Beauty with All' i ogłaszamy cele globalne, a pod koniec roku ogłosimy cele lokalne w ramach programu 'L'Oreal for the Future'" - powiedziała dyrektorka komunikacji korporacyjnej Barbara Stępień.

L'Oréal ogłosił dziś nowy globalny program zrównoważonego rozwoju pod nazwą "L'Oréal for the Future". Określa on cele, które grupa chce zrealizować do 2030 roku i jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane ze środowiskiem i sytuacją społeczną.

Trzy główne obszary nowego programu to:

1) Transformacja firmy respektująca ograniczenia planety:

*? do roku 2025 wszystkie zakłady firmy L'Oréal osiągną neutralność emisyjną poprzez poprawę efektywności energetycznej i korzystanie w 100% z energii odnawialnej;

*? do roku 2030 100% tworzyw sztucznych wykorzystywanych w opakowaniach produktów L'Oréal będzie pochodzić z recyklingu lub ze źródeł biopochodnych;

*? do roku 2030 L'Oréal zredukuje generowaną przez firmę całkowitą emisję gazów cieplarnianych o 50% (vs. 2016 r.) w przeliczeniu na gotowy produkt.

2) Rozwiązywanie pilnych problemów społecznych i ekologicznych w ramach planu zainaugurowanego w maju 2020 r:

*? 100 mln euro na regenerację zniszczonych ekosystemów, zapobieganie zmianom klimatycznym oraz przedsięwzięcia związane z gospodarką obiegu zamkniętego. 50 mln euro zasili fundusz pomocowy dla potrzebujących kobiet dotkniętych kryzysem społecznym i gospodarczym.

3) Inspirowanie konsumentów L'Oréal do dokonywania ekologicznych wyborów:

*? L'Oréal opracował i wprowadza system znakowania produktów informujący o ich wpływie na środowisko i społeczeństwo w skali od A do E. Produkt z oznaczeniem A będzie uznawany za "najlepszy w swojej klasie". Pierwszą marką, która tym roku wprowadzi tę nową metodologię w odniesieniu do produktów do pielęgnacji włosów będzie Garnier. System ten będzie sukcesywnie wprowadzany we wszystkich markach i kategoriach.

Dotychczasowe zobowiązania Grupy L'Oréal w obszarze zrównoważonego rozwoju były realizowane w ramach programu "Sharing Beauty with All" zainaugurowanego w 2013 roku. Firma wyznaczyła wówczas cele globalne do osiągnięcia w 2020 r.

L'Oréal już ma portfolio składające się z 36 marek kosmetycznych. Grupa osiągnęła w 2018 roku obroty sięgające 26,9 mld euro i obecnie zatrudnia 82 600 osób na całym świecie.

