Legalni bukmacherzy zainwestowali 33 mln zł w polski sport w 2020 roku

Na polskim legalnym rynku bukmacherskim w 2020 roku działało 19 podmiotów. Według szacunków Graj Legalnie, największym bukmacherem w Polsce kolejny rok z rzędu jest STS, który kontroluje już 45,8% licencjonowanej części sektora, w porównaniu do 45,1% na koniec 2019. Z kolei wicelider Fortuna straciła udziały rynkowe z 30,9% do 27,8%. Podium zamyka forBET (6,6% udziałów vs 6% w 2019 roku).