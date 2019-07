Legimi przydzieliło obligacjie serii U o łącznej wartości 2,58 mln zł

Legimi oferowało dwuletnie obligacje serii U o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Zabezpieczenie emitowanych obligacji stanowią umowy z klientami o łącznej wartości 15,6 mln zł. Zapisy można było składać do 9 lipca za pośrednictwem oferującego - Domu Maklerskiego INC. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst , podano w komunikacie.

"Cieszymy się z zainteresowania naszą emisją wśród inwestorów. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, docenienie naszego biznesu oraz umożliwienie dalszego rozwoju. Pozyskane środki przeznaczymy na kluczowy cel emisji, czyli refinansowanie zadłużenia. Dzięki temu znacznie zredukujemy aktualne zadłużenie spółki, co oznacza pozostały dług do obsługi w tym roku na poziomie ok. 2,5 mln zł" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.