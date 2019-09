Lex Med planuje uruchamianie placówek w miastach średniej wielkości

Pytana o kolejne plany na przyszłość, odpowiedziała: "Stawiamy na transformację cyfrową. Rozwijamy usługi digital - portal pacjenta, telemedycynę, aplikacje mobilne. Chcemy, aby pacjent miał możliwie najłatwiejszy kontakt z nami, mógł w krótkim czasie uzyskać poradę lekarską czy pielęgniarską, a także otrzymać przedłużenie recepty bez konieczności przychodzenia do gabinetu lekarskiego, co umożliwia wdrożenie e-recepty".

"Naszym celem jest świadczenie kompleksowych usług. Nie da się tego zrobić bez szpitali. Już dziś w ramach naszej grupy działa m.in. Magodent [specjalizujący się w leczeniu onkologicznym], Carolina Medical Centre [ortopedia] czy szpital Puławska. Przejęcie Mavitu oznacza, że dołączył do nas ósmy i dziewiąty szpital" - skomentowała prezes.

"Plany rozwojowe w tym obszarze pozostają bez zmian. Zależy nam, by do naszego zespołu dołączali kolejni uznani lekarze stomatolodzy i wspólnie z nami świadczyli usługi pod marką Lux Med. Duża sieć daje duże możliwości, a nasza marka ma ugruntowaną pozycję na rynku i daje dostęp do innowacji, know-how i zaplecza inwestycyjnego" - wskazała prezes.