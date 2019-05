Liczba klientów TFI spadła o 4,5 tys. w I kw. 2019 r. 

"Z danych przesłanych od 20 TFI wynika, że ponad połowa z nich odnotowała spadek liczby klientów. Na koniec marca w sumie było ich niespełna 2,32 mln (przypominamy, że jedna osoba może być klientem kilku TFI). To o 4,5 tys. mniej od stanu na koniec 2018 roku (-0,19%). Od kilku kwartałów byliśmy przyzwyczajeni do wzrostów na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy nowych klientów. Zadyszka to efekt wolniejszej lub nawet ujemnej dynamiki w bankowych, a także w kilku prywatnych TFI" - czytamy w komunikacie.