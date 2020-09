LMG: Gra 'Supermarket Manager' znalazła się na 'Top Wishlist' platformy Steam

"Gry typu symulatory są dziś bardzo popularne wśród graczy, m.in. ze względu na realistyczną formułę. Nasze propozycje jeszcze przed ostateczną premierą zgromadziły liczną społeczność graczy. 'Supermarket Manager' to nasz kolejny projekt, który bardzo szybko trafił do Top Wishlist platformy Steam. Do tej pory wśród najbardziej oczekiwanych gier z naszego portfolio znalazły się tam m.in. 'Bakery Simulator', 'Chernobyl Liquidators Simulator', 'Car Trader Simulator' czy 'Builder Simulator'" - powiedział prezes zarządu Live Motion Games Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.