Lokum Deweloper wprowadził do oferty 152 mieszkania w Sobótce

"Lokum Monte to kameralne, luksusowe osiedle ze strefą wellness, zlokalizowane u podnóża Masywu Ślęży. Powstanie tam 11 trzypiętrowych budynków mieszczących od 12 do 16 mieszkań z balkonami lub prywatnymi ogródkami. Znajdą się wśród nich lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchni od 38 do 98 m2, funkcjonalnych układach i jasnych, przestronnych wnętrzach. Ceny za m2 zaczynają się od 6 625 zł" - czytamy w komunikacie.