Lokum kupuje grunt we Wrocławiu za 25 mln zł netto na ok. 350 lokali

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Olczyk Sp. z o. o. Lokum 16 S.K.A. - spółka zależna Lokum Deweloper - zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 1,92 ha wraz z własnością położonych budynków (umowa przedwstępna), położonej we Wrocławiu przy ul. Lothara Herbsta za 25 mln zł netto, podało Lokum. Planuje osiedle na ok. 350 lokali.