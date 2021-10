Lotos notuje rekordową sprzedaż. W tym roku zarobił już 2,2 mld zł

Ropa naftowa na światowych giełdach w tym roku bardzo mocno zdrożała. Efekty widzimy na stacjach paliw, gdzie tankowanie jest wyjątkowo kosztowne. Z drugiej strony, samy producenci paliw i dystrybutorzy mogą się przez to pochwalić potężnym wzrostem przychodów .

Lotos, czyli drugi największy polski gracz na rynku, wykazał tylko w trzecim kwartale sprzedaż na poziomie 9,2 mld zł. Takich kwartalnych wyników nie notował nawet przed pandemią. To rekord .

W tym samym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły niecałe 5,4 mld zł. Pozwoliło to firmie potroić zyski, które sięgnęły w tym okresie 810 mln zł wobec niecałych 250 mln zł poprzednio.

Po zsumowaniu wyników wszystkich trzech kwartałów tego roku wychodzi na to, że Lotos zainkasował 22,48 mld zł . Ten przychód przełożył się na 2,22 mld zł zysku netto .

Lotos tłumaczy wyniki

Zarząd w komentarzu do wyników wskazuje, że wpływ na nie miało otoczenie rynkowe, a przede wszystkim wzrosty cen gazu ziemnego i ropy naftowej . To pozytywnie odbiło się szczególnie na statystykach segmentu wydobywczego.

Jednocześnie, skokowy wzrost notowań gazu ziemnego spowodował załamanie się opłacalności wykorzystywania go do procesów technologicznych w rafinerii, a tym samym większą w porównaniu do analogicznego okresu presję na wyniki segmentu produkcji i handlu.