LPP miało 30,64 mln zł straty netto w II kw. r.obr. 2020/2021

"Przychody grupy kapitałowej w I półroczu 2020/21 zostały osiągnięte dzięki przychodom pięciu marek uzyskanym z ich sklepów stacjonarnych i internetowych. Jednocześnie przychody te były o około 21% niższe od uzyskanych przez grupę w tym samym okresie ubiegłego roku. Spadek przychodów wynikał z zamknięcia w I półroczu 2020/21 na około 2 miesiące niemalże wszystkich sklepów stacjonarnych grupy odpowiadających do tej pory za około 90% generowanej sprzedaży. Zamknięcia sklepów były spowodowane decyzjami rządów poszczególnych państw w których działa grupa kapitałowa, a same decyzje były następstwem rozprzestrzeniania się pandemii wirusa COVID-19 i koniecznością wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów handlowo-usługowych (gdzie grupa posiada sklepy stacjonarne)" - czytamy w raporcie.

"W I półroczu 2020/21 GK LPP osiągnęła ze sprzedaży internetowej 1 005 mln zł przychodów, tj. 123,1% więcej niż przed rokiem. Trzycyfrowy wzrost sprzedaży internetowej to efekt migracji klientów z tradycyjnego kanału sprzedaży do kanału on-line. Trend ten mimo, że zauważalny od pewnego czasu przyspieszył w momencie wybuchu pandemii COVID-19. Zakupy internetowe stały się alternatywą wobec tradycyjnych sklepów, które zaprzestały swojej działalności na około 2 miesiące. Jednocześnie ponowne otwarcie sklepów stacjonarnych nie spowodowało spadku popularności kanału on-line, do którego przekonali się również klienci do tej pory preferujący zakupu w tradycyjny sposób. Efektem tej sytuacji jest wzrost znaczenia przychodów z kanału internetowego w całościowych przychodach grupy, które w I półroczu 2020/21 stanowiły 30,4% sprzedaży całościowej GK. Jednocześnie około 50% sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju, co stanowiło 33,5% przychodów z Polski" - czytamy dalej.