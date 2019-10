LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025

Równocześnie spółka zamierza zainwestować 1 mln zł w technologie pozwalające w przyszłości utylizować odpady tekstylne. Celami długofalowymi na 2025 rok jest redukcja emisji CO2 o 15% i zwiększenie udziału kolekcji ekologicznych w Reserved do 50% (dziś sprzedaż marki odpowiada za około 40% przychodów grupy). W ramach nowej strategii spółka położy także nacisk na bezpieczeństwo chemiczne produkcji, a w 2020 roku - jako pierwsza polska firma - dołączy do programu ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), czym zobowiąże się do wypełnienia rygorystycznych standardów w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw, poinformowano również.