LPP: Spadek obrotów o max. 15% w r.obr. 2020/2021, później dynamiczny wzrost

"Ze względu na pandemię nasze skonsolidowane przychody spadną o maksymalnie 15% w całym roku, biorąc pod uwagę także kolejne ogłoszone lockdowny w różnych krajach. Z kolei marża brutto wyniesie 50-51% i jest to niewielkie podwyższenie naszych wcześniejszych oczekiwać, a będzie to wynikiem mniejszych zapasów" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

Według Lutkiewicza, obecne ograniczenia wprowadzane i zapowiadane w rożnych krajach spowodują, że IV kw. (dla spółki jest to listopad, grudzień, styczeń) będzie słabszy. "Dla nas styczeń zawsze był słaby, a teraz obawiamy się, że może być jeszcze gorszy niż w ubiegłym roku i ten wynik finansowy będzie niski" - dodał wiceprezes.

"Raczej będzie to 8 mld zł, może 8 mld zł z pewnym kawałkiem. W przyszłym roku chcielibyśmy jednak powrócić do w miarę normalnego roku i obrotów na poziomie kilkunastu miliardów złotych, co związane będzie z nowymi otwarciami w różnych krajach, jak i wyższą dynamiką sprzedaży w e-commerce" - dodał wiceprezes.