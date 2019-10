Mabion podpisał umowę na do 30 mln euro kredytu z EBI, powstanie 96 miejsc pracy

"Firma Mabion jest bardzo dumna z faktu, iż taka instytucja jak Europejski Bank Inwestycyjny odpowiedziała na nasze zaproszenie do współpracy i postanowiła dołączyć do naszego ambitnego projektu. Po uzyskaniu zgody Europejskiej Agencji Leków na wprowadzenie naszego leku na rynek Unii Europejskiej będziemy potrzebować funduszy na rozwój infrastruktury oraz pokrycie kosztów dalszych badań. Kredyt EBI zaspokaja dużą część naszych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych" - podsumował dyrektor finansowy Mabion Grzegorz Grabowicz.

Po zakończeniu badań klinicznych w ramach najbardziej zaawansowanego programu - leku biopodobnego do rytuksymabu używanego w leczeniu niektórych rodzajów nowotworu krwi - Mabion spodziewa się uzyskać opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) do końca 2019 r. Pozytywna opinia CHMP, organu Europejskiej Agencji Leków, stanowi podstawę do wydania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu przez Komisję Europejską. Mabion może stać się pierwszą firmą z siedzibą w UE, która wprowadziła lek biopodobny do rytuksymabu na rynek UE, podano także.