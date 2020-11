Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 30 XI do 24 XII to 3,3 mld zł

"Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 25 dni - od 30 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r., wyniesie ok. 3,3 mld zł" - czytamy w materiale.

Maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 wynosi ok. 2,7 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi to ok. 520 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - ok. 32 mln zł.