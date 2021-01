Maląg: Rząd planuje przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

"Oczywiście, analizujemy cały czas sytuację epidemiczną w kraju i decyzje, które zostaną podjęte, a na pewno na jutrzejszym Zespole Zarządzania Kryzysowego idziemy w kierunku przedłużania tego zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8 i na dzieci z niepełnosprawnością nawet do 24. roku życia w zależności od stopnia niepełnosprawności, ale oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli placówka jest zamknięta i nie może dziecko uczęszczać do szkoły" - powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej.