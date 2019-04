Manpower: 13% firm chce zwiększać zatrudnienie w wyniku cyfryzacji w ciągu 2 lat

"Cyfryzacja doprowadzi do zmian w zatrudnieniu w IT, gdzie 11% przedsiębiorstw deklaruje wzrost, a 1% spadek zatrudnienia, w obsłudze klienta (9% vs 4%), HR (3% vs 0%), finansach i księgowości (4% vs 3%). W administracji i zarządzaniu biurem w wyniku automatyzacji więcej firm będzie redukować niż powiększać zespoły - 19% vs 4%" - czytamy także.