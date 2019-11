Marvipol rozważa emisję kolejnej serii obligacji w ciągu trzech miesięcy

16 kwietnia br. Marvipol Development ustanowił trzyletni program emisji do 25 tys. obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Na początku czerwca Marvipol Development zdecydował o emisji do 6 000 szt. niezabezpieczonych obligacji serii Y o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji.