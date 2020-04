Master Pharm miał 12,64 mln zł zysku netto, 12,15 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

"W ubiegłym roku nasze skonsolidowane przychody wyniosły 71,2 mln zł, wobec 74,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 4,6% r/r. Kluczowym czynnikiem wpływającym na niższą sprzedaż było przesunięcie przez klientów Master Pharm w I połowie roku części zamówień usług produkcji kontraktowej. Zamówienia te wprawdzie były realizowane począwszy od III kw., jednak z uwagi na ograniczenia techniczne i personalne, nie wszystkie zostały sfinalizowane do końca roku, co przełożyło się na niższy poziom przychodów za analizowany okres. Drugim czynnikiem, który istotnie wpłynął na sprzedaż grupy, był spadek przychodów spółki zależnej Avet Pharma, która do 23 grudnia 2019 r. pozostawała w naszych w strukturach. Niższa sprzedaż tego podmiotu związana była przede wszystkim z wprowadzeniem zaplanowanych wcześniej zmian w obszarze zarządzania sprzedażą" - napisał prezes Jacek Franasik w liście do akcjonariuszy.