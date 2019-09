Maxcom miał 1,15 mln zł zysku netto, 2,3 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu 2019 r. były wyższe o 27% w porównaniu do przychodów w porównywalnym okresie roku 2018. Sprzedaż produktów oferowanych przez grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły, zarówno w pierwszym półroczu 2019 r. jak i w pierwszym półroczu 2018 r., 71% przychodów grupy, udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie ok. 29%. Sprzedaż w Europie zachodniej oraz krajach skandynawskich, wzrosła o 60% , a w krajach Europy środkowo-wschodniej o 12% w stosunku do roku analogicznego okresu 2018 r. Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2019 r. grupy wzrosły o 35% w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Szybsze tempo zrostu kosztów działalności operacyjnej w stosunku do tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży spowodowało spadek zysku z działalności operacyjnej ( o 49%) oraz zysku netto o 68% w stosunku do I półrocza roku 2018" - czytamy w raporcie.