Maxcom objął udziały litewskiego producenta elektrycznych napędów do rowerów

"Produkcja napędów ruszy w ciągu najbliższych tygodni, by jesienią, czyli jeszcze przed końcem sezonu, zdążyć uruchomić sprzedaż. Elektryczne napędy do rowerów doskonale wpisują się w naszą strukturę sprzedaży i będą doskonałym uzupełnieniem asortymentu Maxcom. Napęd Rubbee można podłączyć do praktycznie każdego tradycyjnego roweru, zmieniając go w pojazd elektryczny. W naszej ocenie to bardzo perspektywiczny produkt" - powiedział prezes Maxcom Arkadiusz Wilusz, cytowany w komunikacie.