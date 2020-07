mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

W I półroczu 2020 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 2 903,8 mln zł w porównaniu z 2 618,3 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 285,5 mln zł, tj. 10,9%. W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji, podano.

"Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2020 roku (72,5% dochodów ogółem). Jego wartość ukształtowała się na poziomie 2 072,1 mln zł wobec 1 928,0 mln zł w I półroczu 2019 roku, co oznacza wzrost o 144,0 mln zł, tj. 7,5%. Pomimo utrzymującego się środowiska niskich stóp procentowych i serii obniżek w I półroczu 2020 roku, odnotowano wzrost przychodów odsetkowych, przy jednoczesnym spadku kosztów. Przychody z tytułu odsetek w I półroczu 2020 roku wzrosły o 81,2 mln zł, tj. 3,3%, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku i wyniosły 2 545,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Marża odsetkowa netto w I półroczu 2020 roku obniżyła się do 2,48% wobec 2,68% przed rokiem (-20 p.b.).

"Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu 2020 roku ukształtował się na poziomie 725,6 mln zł, co oznacza, że był wyższy o 131 mln zł, tj. 22% w stosunku do I półrocza 2019 roku. Wzrost wyniku prowizyjnego wynikał głównie z wyższych przychodów w I półroczu 2020 roku, uzyskanych częściowo dzięki dostosowaniu cenników w drugiej połowie ubiegłego roku"- czytamy dalej.

"W I półroczu 2020 roku obserwowaliśmy znaczący wzrost aktywności inwestorów na GPW w stosunku do lat ubiegłych, a obroty Biura maklerskiego mBanku na rynku akcji GPW wzrosły o 35% rok do roku. Dzięki temu prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji wzrosły o 46,8 mln zł, tj. 100,7% w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - podał także bank.